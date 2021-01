Machałek z MEiN: Dzisiejsze decyzje dot. poluzowania nie obejmą powrotu do szkół

"Dzisiaj wiemy, że pan premier ogłosi decyzje, ale nie dawałabym dzisiaj tutaj nadziei, że w stosunku do szkół te decyzje będą podjęte, dlatego że na razie musimy ocenić skutki powrotu dzieci [klas] I-III do szkół, przygotować się do badań na pewnych próbach w stosunku do tych nauczycieli, być może niewykluczone, uczniów, jeżeli chodzi o skalę zakażeń. I wtedy będą podjęte następne decyzje" - powiedziała Machałek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.