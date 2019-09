Maczfit zakłada, że wypracuje ok. 90 mln zł przychodów w 2019 r.

"Planowaliśmy, że będziemy rosnąć o 30%, a rośniemy z dynamiką ponad 40%. Patrząc na liczby sprzedawanych abonamentów w porównaniu do Polski, to nadal biznes niszowy i potencjalny wzrost na ten moment można określić jako niemal nieograniczony. Jak nawet będziemy regularnie sprzedawać 7 tys. abonamentów dziennie, to nadal jest przestrzeń, aby rozwijać się dynamicznie przez kolejne 5-7 lat. Przyzwyczajamy naszych klientów do smacznego, zdrowego i funkcjonalnego jedzenia, co pozytywnie 'uzależnia', a trendy żywieniowe wybitnie nam sprzyjają" - powiedział ISBnews Lubiak.