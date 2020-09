MaForm ogłosił wezwanie na 33,56% akcji Forte po 27,2 zł za sztukę

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje w wezwaniu, pod warunkiem, że wszystkie akcje będące przedmiotem wezwania zostaną objęte zapisami w wezwaniu, tj. 8 030 418 akcji, stanowiących, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 33,56% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 8 030 418 głosów w spółce, i reprezentujących, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 33,56% ogólnej liczby głosów" - czytamy w dokumencie.