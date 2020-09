Makler. Czym się zajmuje?

Makler to jeden z najpopularniejszych zawodów, choć wiele osób nie wie, czym dokładnie zajmuje się makler. Na wyobraźnie działają wysokie zarobki, jakich mogą spodziewać się maklerzy. Makler to osoba, która przekazuje zlecenia swoich klientów na giełdę.

Makler może pracować bezpośrednio na giełdzie, ale także w domu maklerskim. Gdy pracuje na giełdzie, to wtedy jego zadaniem jest głównie kontrola tego, jak pracują maklerzy zatrudnieni w biurach maklerskich czy domach inwestycyjnych. Weryfikują oni, czy zlecenia są poprawne. Z kolei maklerzy pracujący poza giełdą przekazują na nią zlecenia klientów.

Makler. Jakie ma obowiązki?

Makler. Co zrobić, by zostać maklerem?

By zostać maklerem trzeba spełnić kilka warunków. Są to:

Egzamin uprawniający do bycia maklerem jest bardzo trudny, ale spowodowane jest to tym, że od maklera wymaga się odpowiedzialności i muszą być oni odpowiednio przygotowani do zawodu.