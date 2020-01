Manpower: 7% firm sektora przemysłowego chce zatrudniać w I kw. 2020 r.

Mimo że w produkcji szanse na znalezienie nowej pracy nadal będą stosunkowo duże, to będzie o nią trudniej niż kwartał i rok temu. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza rekrutacyjna firm obniżyła się o 4 pkt proc., natomiast w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym o 10 pkt proc., co powoduje, że jest ona najsłabsza od dwóch lat. Zwiększył się również odsetek firm, które nie wiedzą, jak będą wyglądały najbliższe miesiące pod kątem planów rekrutacyjnych. Wskaźnik ten jest wyższy o 8 pkt proc. w ujęciu kwartalnym i o 3 pkt proc. w ujęciu rocznym, wskazano również.