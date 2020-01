Manpower: 7% firm z sektora handlu będzie poszukiwać pracowników w I kw. 2020

"Według raportu 'Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia' od stycznia do marca nowego roku 7% pracodawców z sektora handlu detalicznego i hurtowego zamierza zwiększać liczbę etatów, a 3% planuje redukcję kadr. Zmian personalnych nie przewiduje 87% firm, a 3% nie wie, jak będzie wyglądać ten kwartał pod względem aktywności rekrutacyjnych. W raporcie uwzględniono również wskaźnik prognozy netto zatrudnienia (różnica odsetka firm planującego wzrost i spadek zatrudnienia), która wynosi +7%. Ostatnio podobnie niski wynik uzyskano w drugim kwartale 2014 roku i było to +5%" - czytamy w komunikacie.

Choć ofert pracy będzie najmniej od pięciu lat, to obecny kwartał będzie bardziej stabilny dla pracowników i pracodawców. Mimo że na przestrzeni ostatniego roku dwukrotnie zmalał odsetek firm, które chcą pozyskiwać nowe zasoby (z 13% do 7%), to wzrósł udział przedsiębiorstw, które chcą zachować obecną liczbę zatrudnionych (z 83% do 87%). Prognoza netto zatrudnienia jest niższa o 5 pkt proc. niż w I kwartale 2019 roku, wskazano również.