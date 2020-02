MAP: Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego ma opracować propozycje zmian

"Chcemy spojrzeć na przepisy na nowo, zobaczyć na ile dzisiaj odpowiadają wyzwaniom współczesnej gospodarki, a na ile powodują, że te podmioty gospodarcze, które funkcjonują w Polsce nie mogą w pełni wykorzystywać swoich możliwości; nie mogą rozwijać się tak szybko, jak mogłyby gdyby to otoczenie prawne było bardziej przyjazne" - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin na konferencji prasowej.

Stąd decyzja o powołaniu komisji, która ma zaproponować nowe rozwiązania. "Te nowe rozwiązania mają dać dobre instrumenty do tego, aby właściciele mogli skutecznie tymi podmiotami gospodarczymi zarządzać" - dodał.

Przygotowane propozycje mają zostać poddane szerokim konsultacjom. "Chcemy stworzyć prawo, które będzie akceptowane i które będzie dobre dla wszystkich, a przede wszystkim, które będzie dawało impuls do tego, żeby polskie firmy zarówno te państwowe, jak i te z kapitałem prywatnym (..) mogły skutecznie i szybko się rozwijać, (...) ale też by wychodziły poza granice i skutecznie konkurowały z innymi podmiotami, żebyśmy się dorobili takich czempionów, które mogłyby być wizytówką Polski" - powiedział Sasin.

"Najważniejszy zespół i najtrudniejsze zadanie to oczywiście reforma prawa koncernowego. Ta kwestia jest jedną z najistotniejszych dla polskiej gospodarki, ponieważ nie dotyczy tylko spółek skarbu państwa jak KGHM, PKN Orlen, ale też takich spółek jak Agora SA., LPP czy chociażby Asseco. Chcemy dać taki impuls prawny, przygotować otoczenie prawne, jak chociażby w Niemczech, gdzie funkcjonuje koncern faktyczny i umowny, albo we Francji czy we Włoszech. Chcemy konkurować, przyciągać inwestorów, którzy chcą tworzyć duże grupy kapitałowe" - powiedział Kowalski.