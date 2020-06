MAP pracuje nad konsolidacją sektora rolno-spożywczego

"Konsolidacja sektora odbywać się ma w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, która już dziś jest obecna co najmniej na kilku rynkach, m.in. rynku cukru, skrobi czy zboża. Wbrew spekulacjom medialnym, Ministerstwo Aktywów Państwowych nie planuje tworzyć sieci państwowych sklepów spożywczych czy warzywniaków. Chce natomiast konsolidować rynek rolno-spożywczy. Wspólnie z firmą doradczą KPMG przygotowujemy konsolidację takich aktywów. Zależy nam, by powstał silny holding rolno-spożywczy. Celem zaś jest wejście na te rynki, na których nie jesteśmy dziś obecni" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

Dodał, że chodzi o to, by z jednej strony konsumenci zyskali konkurencyjne ceny, z drugiej zaś - by rolnicy i wytwórcy otrzymywali dobrą zapłatę za swoje produkty.