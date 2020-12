MAP przeanalizował ponad 800 stron uwag do projektu nowego prawa holdingowego

Opublikowany dziś projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych (zawierający zapisy dot. prawa holdingowego) trafi teraz pod obrady Rady Ministrów. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że ma zostać przyjęty w IV kw. 2020 r. Prace nad nim trwały od lutego 2020 r. Od 6 sierpnia do 19 września br. trwały konsultacje publiczne.

"Pierwotne założenia projektu zostały poddane szerokim konsultacjom publicznym oraz międzyresortowym, które trwały 45 dni W ich wyniku do MAP spłynęło ponad 800 stron uwag pochodzących zarówno od środowisk akademickich jak również firm, samorządów, izb handlowych oraz osób prywatnych. Wszystkie otrzymane komentarze zostały przeanalizowane. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji do pierwotnego projektu reformy wprowadzono kilkanaście istotnych zmian" - czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego prawa tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych oraz zwiększenie efektywności nadzoru w spółkach kapitałowych zakłada projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Proponowana nowelizacja KSH skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Projekt zawiera definicję "grupy spółek" i z zasady ma mieć zastosowanie do holdingów faktycznych, ale będzie mógł być także stosowany do holdingów umownych, jeżeli spełniają kryteria holdingu faktycznego.