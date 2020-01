Marcin Szuba nowym dyrektorem inwestycyjnym Esaliens TFI

"Zgodnie z zapowiedziami jesteśmy aktywni na rynku rekrutacyjnym, inwestując w wykwalifikowaną kadrę i pracowników z dorobkiem wzbogacającym zespół Esaliens TFI w unikalne doświadczenie oraz kompetencje. Zarówno wykształcenie, jak i dotychczasowa praktyka zawodowa Marcina są ściśle związane z branżą medyczną. Zapraszając go do współpracy, chcemy, by realizował i rozwijał swoje kompetencje, zarówno w ramach obecnych rozwiązań produktowych, jak i w zakresie nowych, dedykowanych rozwiązań, nad którymi intensywnie pracujemy, rozszerzając możliwości inwestycyjne oferowane klientom. Stabilny, współpracujący ze sobą od lat zespół o zweryfikowanym doświadczeniu inwestycyjnym to wizytówka Esaliens TFI i jednocześnie jedna z naszych głównych przewag w dobie intensywnego wdrażania pracowniczych planów kapitałowych" - powiedział członek zarządu Esaliens TFI Piotr Rzeźniczak, cytowany w komunikacie.