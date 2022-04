Mark Zuckerberg jednego dnia wzbogacił się o 11 mld dol. Goni najbogatszych ludzi świata

Mark Zuckerberg dwa miesiące temu wypadł z pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi na świecie. Teraz, jak informuje CNN, stara się znowu wrócić do elity.

Akcje spółki Meta w czwartek (28.04.) zyskały na wartości ponad 17 proc., dzięki czemu Zuckerberg stał się bogatszy o prawie 11 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. Wcześniej akcje spółki zaliczyły wzrost o 19 proc., co na krótko zwiększyło majątek Zuckerberga o 11,5 mld dolarów.

W środę (27.04.) Zuckerberg znajdował się na 18. miejscu z majątkiem 65 mld dolarów. Czwartkowa zwyżka powinna przesunąć go o kilka miejsc w górę i zwiększyć jego wartość netto do około 76 mld dol. Mimo że Meta w czwartek zyskała na wartości, jej akcje rok do roku staniały o 39 proc.