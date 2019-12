budownictwo 1 godzinę temu

Marvipol ma przedwstępne umowy zbycia 3 proj. magazynowych za ok. 15,3 mln euro

Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development, wraz ze wspólnikami, zawarła trzy przedwstępne umowy sprzedaży udziałów w spółkach realizujących projekty magazynowe w Rudzie Śląskiej, Szczecinie i Sękocinie Starym k/Warszawy za cenę odpowiednio: ok. 6,03 mln euro (ok. 25,81 mln zł), ok. 7,13 mln euro (ok. 30,5 mln zł) i ok. 2,18 mln euro (ok. 9,31 mln zł), podał Marvipol.