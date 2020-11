Marvipol miał 25,76 mln zł zysku netto, 30,58 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 168,5 mln zł przychodów (119,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), wypracowując 41,9 mln zł zysku operacyjnego (52,2 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 43,1 mln zł zysku netto (45,4 mln zł w okresie 9 miesięcy 2019 r.). Przychody Grupy wzrosły o 41% zarówno ze względu na wyższą liczbę przekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych jak i zmianę miksu przekazanych lokali (większy udział lokali z projektów z wyższego przedziału cenowego w ogólnej liczbie przekazanych w okresie lokali, w tym lokali z inwestycji Topiel No 18). Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła r/r o 2,2 pkt. proc., do 28%, co wraz ze wzrostem przychodów przełożyło się na 53% wzrost zysku brutto na sprzedaży, do 47,2 mln zł. O spadku zysku operacyjnego przesądził głównie niższy, o 49%, udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć (projektów magazynowych), który w okresie 9 miesięcy 2020 r. wyniósł 23,6 mln zł. Zysk netto wyniósł 43,1 mln zł (5% spadek r/r.)" - czytamy w

sprawozdaniu zarządu.