Marzena Koczut została delegowana na stanowisko członka zarządu BOŚ Banku

"16 grudnia 2020 r. rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o delegowaniu z dniem 21 grudnia 2020 r. Marzeny Koczut, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu Banku Ochrony Środowiska do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska, jednak nie dłużej niż do 21 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.