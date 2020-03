Master Pharm miał wstępnie 12,61 mln zł zysku netto w 2019 r.

W ujęciu jednostkowym szacunkowy wynik netto Master Pharm w 2019 r. wyniósł 9,62 mln zł wobec 10,58 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza spadek o 0,96 mln zł, tj. o ponad 9%.

"Pomimo wzrostu przychodów emitenta na poziomie jednostkowym o 1%, nadal odnotowany zostaje spadek przychodów na poziomie grupy o blisko 5%, do czego [...] przyczyniły się niższe przychody w czwartym kwartale 2019 r. spółki zależnej Avet Pharma. Spółka Avet Pharma była spółką zależną do dnia 23.12.2019 r., w którym to została sprzedana [...]. Na pogorszenie się wyniku brutto grupy największy wpływ ma pogorszenie wyników emitenta, będących pod presją rosnących kosztów działalności, a także strata z działalności spółki zależnej Avet Pharma, która wyniosła na koniec czwartego kwartału 2019 r. 5,96 mln zł. Wzrost wyniku netto grupy spowodowany jest uwzględnieniem wyniku na zbyciu Avet Pharmy w skonsolidowanym sprawozdaniu" - czytamy dalej.