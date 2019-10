Master Pharm miał wstępnie 5,21 mln zł zysku netto w I-III kw 2019 r.

"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 50,38 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosły 52 mln zł, co oznacza spadek o 1,62 mln zł, tj. o 3,1%. Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 7,39 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 9,36 mln zł, co oznacza spadek o 1,97 mln zł, tj. o 21%. Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 7,3 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 9,35 mln zł, co oznacza spadek o 2,05 mln zł, tj. o 22%. Skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 5,21 mln zł, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniósł 7,15 mln zł, co oznacza spadek o 1,94 mln zł, tj. o 27%" - czytamy w komunikacie.