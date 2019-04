Mastercard: 34% MŚP płaci dostawcom, używając firmowej karty płatniczej

Bezgotówkowe formy płatności sprawdzają się też przy opłacaniu bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak czynsz, rachunki za media itp. Co piąty ankietowany (20%) używa do tego celu karty płatniczej, zaś najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest ponownie opłacanie faktur przelewem (58%), podano.

"Przedsiębiorcy zapytani o największe korzyści firmowych kart płatniczych najczęściej wskazywali na prostotę (47%), która wiąże się z tym, że płaci się nimi łatwiej niż poprzez bankowość internetową. Ponadto płatności kartą pozwalają oszczędzić czas poświęcany na chodzenie do bankomatu. Kolejną zaletą wskazywaną przez ankietowanych jest bezpieczeństwo (38%), rozumiane jako minimalizowanie ryzyka kradzieży i oszustw, a dalej transparentność (26%), czyli możliwość prostej weryfikacji wydatków, zarówno własnych, jak i tych dokonywanych przez pracowników. Wiąże się to z większą kontrolą ponoszonych kosztów (23%), na którą również wskazali ankietowani w badaniu Mastercard" - czytamy w komunikacie.

Karta firmowa to wygoda zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Umożliwia realizowanie płatności w każdej walucie, co sprawdza się w przypadku podróży służbowych. Pracodawca ma natomiast wgląd do historii płatności swoich pracowników. Jednocześnie większość kart jest ubezpieczona, a poprzez możliwość szybkiego zastrzeżenia karty, skutki jej utraty są mniejsze niż strata gotówki. Inną przydatną cechą jest możliwość ustalania limitów transakcyjnych, co może stanowić ważny element kontroli wydatków. Jeszcze większe możliwości dają małym i średnim przedsiębiorcom karty kredytowe, głównie za sprawą pomocnych limitów kredytowych. Stanowią one dodatkowe źródło finansowania bieżących wydatków firmy, wspierając jej płynność finansową, na przykład gdy firma czeka na zapłatę z odroczonym terminem płatności i ma do sfinansowania pilny wydatek, wskazano również.