Mastercard: 90% płatności kartą w Polsce zrealizowano zbliżeniowo w I kw. br.

Polacy uważają płatności zbliżeniowe za bezpieczniejszą formę płatności niż gotówka, co ma duże znaczenie w trakcie trwającej epidemii. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że to właśnie panujące okoliczności zainspirowały ich do używania tej metody płatności, a zdecydowana większość deklaruje, że będzie z niej korzystać również po ustaniu zagrożenia epidemicznego, podano.

"Polacy od lat są zwolennikami płatności zbliżeniowych. W I kwartale tego roku 90% płatności kartami Mastercard w Polsce zrealizowanych zostało zbliżeniowo, podczas gdy w Europie udział ten wyniósł 78%. Potrzeba dbania o higienę i zdrowie sprawia, że Polacy chętniej wybierają zakupy online, a w sklepach stacjonarnych - płatności zbliżeniowe. Niemal wszyscy badani (90%) zgadzają się, że są one bardziej higieniczne, a 85% uważa, że to bezpieczniejsza metoda płatności niż gotówka. Dla 70% spośród nich to pierwszy wybór przy płaceniu za zakupy w czasie epidemii COVID-19, a 54% przyznaje, że to aktualna sytuacja zachęciła ich do częstszego płacenia zbliżeniowo. 89% badanych twierdzi, że będzie nadal korzystać z płatności bezdotykowych, nawet po zakończeniu pandemii" - czytamy w komunikacie.