Mateusz Bonca zostanie nowym szefem JLL w Polsce

"Mateusz to lider z doświadczeniem zawodowym zdobytym w różnych sektorach gospodarki: od bankowości i finansów, po sektor energetyczny. Jestem przekonana, że Mateusz, posiadając szeroką wiedzę spoza branży nieruchomości, wniesie do JLL nową perspektywę i odegra kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnych modeli długofalowej obsługi klientów oraz wdrażaniu rozwiązań, które najlepiej odpowiadają na szybko zmieniające się warunki biznesowe i gospodarcze. Serdecznie witamy Mateusza w JLL" - powiedziała szefowa JLL w Niemczech, nadzorująca oddziały firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Holandii, Szwajcarii oraz krajach nordyckich Sabine Eckhardt, cytowana w komunikacie.

"Bardzo się cieszę z objęcia funkcji dyrektora zarządzającego JLL w Polsce i możliwości współpracy z tak doświadczonym i inspirującym zespołem zwłaszcza teraz, gdy firmy z różnych sektorów muszą odpowiedzieć na wyzwania, jakie niesie przyszłość. To również kluczowy moment dla strategicznego wsparcia klientów w zakresie budowania odporności biznesu, m.in. dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz promowaniu innowacji, jakie prezentuje JLL. Organizacje mierzą się dziś z podobnymi wyzwaniami, niezależnie od branż, w których działają, a dynamika zmian w gospodarce motywuje je do większej otwartości na doświadczenia innych biznesów i kultur organizacyjnych. Chciałbym podziękować JLL za zaufanie oraz ciepłe przyjęcie" - powiedział Bonca.

Bonca pełnił funkcję prezesa Grupy Lotos w latach 2018-2019. Wcześniej, od czerwca 2016 jako wiceprezes odpowiadał za Pion Strategii i Rozwoju, później również za Pion Ekonomiczno-Finansowy koncernu. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora w Deutsche Banku we Frankfurcie. Nieco wcześniej w latach 2010-2012 był związany z Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2004 do 2010 r. pracował w McKinsey & Company.