Maxcom miał 0,78 mln zł zysku netto, 1,51 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, w pierwszym półroczu 2020 roku 61%, a w pierwszym półroczu 2019 roku, 71% przychodów grupy. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 39% i 29% odpowiednio w pierwszym półroczu 2020 i 2019 roku. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich, wzrosła o 32%, a w krajach Europy środkowo wschodniej o 12% w stosunku do roku analogicznego okresu 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Według spółki , spadek r/r sprzedaży w I poł. 2020 był spowodowany głownie epidemią koronawirusa w kraju i na świecie. Podjęte w Europie nadzwyczajne działania władz państwowych mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia się pandemii w istotnym stopniu ograniczyły możliwość prowadzenia handlu stacjonarnego, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu sprzedaży.

"Przychody finansowe wzrosły z poziomu 36 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 roku do poziomu 301 tys. zł w 2020 roku, na co wpływ miały głównie dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe spadły z 711 tys. zł do 483 tys. zł w pierwszym półroczu 2020 roku. Spadek ten jest w istotnej mierze jest efektem ujemnych różnic kursowych i zapłaconych odsetek od kredytów" - czytamy także.