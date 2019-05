Maxcom miał 0,85 mln zł zysku netto, 1,45 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 30 382 tys. zł i były o 58% wyższe od przychodów analogicznego okresu 2018 roku, z czego 3 600 tys. zł jest efektem zwiększenia składu grupy w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym kwartale 2019 roku 70% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ok. 30%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy. Realizowana strategia sprzedażowo-marketingowa spowodowała pozytywny efekt w postaci wyższej sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży zarówno w kraju jak i zagranicą" - podano w raporcie.