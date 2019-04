Maxcom miał 11,39 mln zł zysku netto, 14,1 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 14,1 mln zł wobec 11,63 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o 22% do 14,6 mln zł.

Znaczące wzrosty wyników w 2018 r. to efekt realizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, która przyczyniła się do zwiększenia marż w kanale sprzedaży telefonów komórkowych, zwłaszcza za granicą. W 2018 r. eksport odpowiadał za około 28% przychodów. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich, wzrosła o 48% w stosunku do roku 2017, natomiast na rynkach pozaeuropejskich o 27%, podano także.