Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku

Wskazał ponadto, że spółka ma ujemny dług netto. "Jesteśmy niezadowoleni, że nie wydaliśmy pieniędzy od inwestorów, ale podkreślamy konserwatywne podejście do akwizycji, szczególnie w Europie Zachodniej. Jak znajdziemy podmioty z rozsądnymi oczekiwaniami co do wycen, wtedy będziemy rozważać nie tylko zainwestowanie posiadanych pieniędzy, ale i kredyt" - zaznaczył wiceprezes.