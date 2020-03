Mazur z MR: Chcemy, by system bezpieczeństwa na CPK przygotowała polska firma

"Na dzisiejszym spotkaniu dyskutowaliśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym o tym, jak sprawić, żeby to nie była tylko kolejna inwestycja w infrastrukturę, w koleje, żeby to było koło zamachowe dla polskich firm, najbardziej innowacyjny w skali globalnej system bezpieczeństwa na lotnisku. By nie zamawiać gdzieś na Zachodzie, ale żeby polska firma mogła go przygotować" - powiedział Mazur na spotkaniu z dziennikarzami.