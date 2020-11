Mazurska Manufaktura Alkoholi rozpoczęła publiczną emisję akcji do 4,4 mln zł

"W pierwszym etapie emisji inwestorzy mają możliwość zapisów na I transzę akcji o wartości 2,2 mln zł. Drugi etap, na kolejne 2,2 mln zł rozpocznie się 13 listopada i potrwa maksymalnie do 27 listopada. Cena emisyjna w dwóch transzach będzie taka sama - 35 zł za akcję. Cele emisji to rewitalizacja zabytkowego browaru w Szczytnie, gdzie firma przenosi swoją siedzibę, uruchomienie produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand oraz rozproszenie akcji przed planowanym debiutem na NewConnect" - czytamy w komunikacie.

"Emisja akcji oraz wejście na giełdę to dla nas symboliczne zwieńczenie wielomiesięcznego procesu profesjonalizacji spółki oraz zakończenie etapu startupu. Jesteśmy rentowni, zakończyliśmy III kwartał 2020 roku z 1,9 mln zysku netto, a także mamy jasno zarysowaną strategię rozwoju biznesu oraz grono zaangażowanych akcjonariuszy wierzących w nasz potencjał. Świadczy o tym chociażby fakt, że najwięksi akcjonariusze posiadający łącznie 86% akcji spółki podpisali lock-up aż do czerwca 2022 roku" - powiedział prezes Jakub Gromek, cytowany w komunikacie.

"Dzięki zaufaniu i inwestycjom akcjonariuszy w naszą spółkę, po nieco ponad roku od pierwszej emisji zrealizowaliśmy większość zakładanych celów. Unowocześniliśmy i doposażyliśmy zakład, co przełożyło się na zwiększenie możliwości produkcyjnych do 2 mln litrów alkoholu rocznie. Wypuściliśmy na rynek serię produktów kraftowych, a dodatkowo zrealizowaliśmy próbny, kontraktowy rozlew piwa Jurand. Nakład rozszedł się w błyskawicznym tempie, co utwierdziło nas w przekonaniu, że to dobry czas na inwestycję w rewitalizację browaru i powrót Juranda do oryginalnego miejsca produkcji" - wskazał Gromek.