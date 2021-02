mBank miał 174,68 mln zł straty netto, 180,14 mld zł aktywów w IV kw. 2020 r.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 9,7%, głównie dzięki wyższym przychodom z działalności maklerskiej, wymiany walut oraz zarządzania portfelem. Wynik na działalności handlowej obniżył się o -27,3%, przede wszystkim z powodu niższych zysków lub strat z rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w wysokości 92 mln zł to efekt sprzedaży obligacji z portfela dłużnych papierów wartościowych wycenianego przez pozostałe całkowite dochody. Zyski lub straty z tytułu instrumentów kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniosły 56,8 mln zł wobec 22,1 mln zł w poprzednim kwartale w związku z aktualizacją wyceny udziałów w spółkach: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR), Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (PSP), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i akcji serii C Visa oraz w związku

ze sprzedażą akcji Visa serii A. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -25,3 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania" - czytamy dalej.