mBank oczekuje znacznego wzrostu nowych spraw dot. kredytów w CHF w ciągu 5 lat

W IV kwartale 2019 roku grupa postanowiła zmienić metodologię kalkulacji rezerw na ryzyko prawne dotyczące indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich w wyniku zaobserwowanego wzrostu całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmiany orzecznictwa w takich sprawach sądowych.

"Na dzień 31 grudnia 2019 roku grupa obliczyła rezerwy na kredyty hipoteczne i mieszkaniowe we frankach szwajcarskich, stosując metodę 'wartości oczekiwanej' dopuszczoną przez MSR 37 'Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", w której zobowiązanie jest szacowane poprzez uwzględnienie wszystkich możliwych scenariuszy oraz odpowiadających im prawdopodobieństw. Wysokość rezerw na indywidualne sprawy sądowe dotyczące klauzul indeksacyjnych obliczona przy zastosowaniu nowej metodologii wyniosła 417 653 tys. zł, co stanowi wzrost o 387 088 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w raporcie.