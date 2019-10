MC ma porozumienie z Cisco, Ericssonem i Nokią na rzecz cyberbezpieczeństwa

"Zależy nam na tym, abyśmy razem wykorzystywali wiedzę, którą mają poszczególne firmy, po to, aby zapewnić nam jeszcze większy poziom cyberbezpieczeństwa" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

"Większość państw członkowskich ma podobną wizję związaną z rozwojem sieci 5G, jednak przedstawiają znacząco odmienny poziom stanu prawnego i infrastruktury. Chcielibyśmy zrównoważyć nasze ambicje, by Europa stała się jednorodnym rynkiem cyfrowym, dlatego też musimy wypracować te same standardy w zakresie infrastruktury. Należy również wziąć pod uwagę krajowy punkt widzenia i zadbać o to, aby działanie sieci nie było zależne tylko od jednego dostawcy. Na tym polu potrzebna jest większa dywersyfikacja" - powiedział sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Karol Okoński, cytowany w komunikacie.