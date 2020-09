MC: Telefon z aplikacją mObywatel może zastąpić dokument prawa jazdy od 5 XII

Zmiany to efekt tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców (nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym z 14 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowelizacją, osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania go przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców). Rozwiązanie to ma wejść w życie trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra cyfryzacji w tej sprawie. Pakiet deregulacyjny dla kierowców to inicjatywa resortów cyfryzacji i infrastruktury.