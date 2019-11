MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

Aktywa MCI wyniosły na 30 września 1 409,8 mln zł, z czego 1 020,4 mln zł, co stanowi 72%, przypada na subfundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV), a na pozostałe fundusze 25%. W związku z dominującym udziałem MCI.EV w bilansie MCI realizowane przez spółkę wyniki są przede wszystkim pochodną zmian wartości certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EV. Stopa zwrotu MCI.EV za okres trzech kwartałów 2019 wyniosła 12,6%, co przełożyło się na wzrost wyniku MCI o 124,7 mln zł. Łączna kontrybucja pozostałych funduszu do wyniku MCI to (31,4) mln zł, wskazano także.