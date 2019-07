technologie 50 minut temu

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka.