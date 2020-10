MCI Capital planuje połączenie z Private Equity Manager

"Cena, którą chcemy zaproponować w wezwaniu, będzie uwzględniała premię w stosunku do średniej ceny rynkowej z ostatnich miesięcy i w naszej ocenie odpowiada wartości godziwej spółki w jej dzisiejszym kształcie. Potwierdziliśmy to również wewnętrzną wyceną spółki, która jest obecnie weryfikowana przez niezależnego audytora. Dodatkowo jest to cena wynikająca z naszych rozmów z akcjonariuszami PEM, którzy wstępnie deklarują gotowość odsprzedaży akcji. Z kolei umożliwienie zamiany akcji obecnych akcjonariuszy PEM na walory MCI, daje szansę partycypacji w wynikach stabilnego podmiotu o ugruntowanej 20 letniej działalności, z bezpośrednią (99,1%) ekspozycją na wyniki głównego funduszu grupy - MCI.EuroVentures - na którym opiera się także przyszła strategia rozwoju, który w ostatnich latach przynosił ponadstandardowe zwroty i w ostatnim zadeklarował oficjalnie wypłatę dywidendy. Staraliśmy stworzyć się optymalne opcje rozwiązania tej sytuacji, którą są w stanie zadowolić różnych akcjonariuszy" - powiedział prezes

MCI Capital ASI i Private Equity Managers Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.