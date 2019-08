technologie 44 minuty temu

MCI Capital wniosło skargę kasacyjną dot. oddalenia powództwa

MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi.