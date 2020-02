MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

"Jesteśmy przekonani, że udało się znaleźć optymalnego właściciela dla spółki . Applovin to strategiczny inwestor, który może zapewnić spółce dalszy dynamiczny wzrost, będąc jedną z największych platform akwizycji użytkowników gier mobilnych na świecie" - powiedział dyrektor Inwestycyjny w MCI odpowiedzialny za transakcję Maciej Bogaczyk, cytowany w komunikacie.

Applovin to jedna z największych na świecie platform umożliwiających deweloperom gier mobilnych z jednej strony pozyskiwanie użytkowników, a z drugiej optymalizację monetyzacji swoich gier.

Geewa jest czeskim producentem gier mobilnych typu PvP (ang. player vs. player). Do najpopularniejszych gier spółki należą: Smashing Four oraz Smash Casters.