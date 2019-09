ME: Kopalnia węgla Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju została otwarta

Tchórzewski zwrócił uwagę na rolę, jaką nowo otwarta kopalnia będzie pełnić dla rozwoju gospodarki regionu śląskiego i całego kraju. Zdaniem ministra, kopalnia nie tylko przyczyni się do zapewnienia niezbędnego do realizacji dużych inwestycji węgla koksowego, ale także zagwarantuje powstanie nowych miejsc pracy.

"Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich prawie 300. Do roku 2022 kopalnia zatrudni od 600 do 800 osób. Docelowo planowane zatrudnienie w kopalni Bzie-Dębina ma wynosić ponad 2 000 osób" - wskazał Tchórzewski.