ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r.

"Głęboko wierzymy w skuteczną transformację sektora ciepłownictwa m.in. w kierunku zmian źródeł konwencjonalnych na jednostki kogeneracji. Mamy nadzieję także na ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy, aby do 2030 r. sięgnął on nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., co znakomicie wpisałoby się w projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" - powiedział Skobel, cytowany w komunikacie poświęconym "Raportowi o kogeneracji w ciepłownictwie" przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).