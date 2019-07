ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

"W przekazanym do dalszych prac w Senacie projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z 'szarą strefą', dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego" - czytamy w komunikacie.