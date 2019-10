ME: Spotkanie dot. morskich farm wiatrowych realizacją zapowiedzi resortu

W trakcie rozmów wiceminister energii Krzysztof Kubów przypomniał, że zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. morska energetyka wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego Polski już w połowie przyszłej dekady, a do 2040 r. na morzu ma być zainstalowanych nawet do 10 GW mocy wiatrowych.