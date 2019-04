MedApp chce przejść na rynek główny GPW w I poł. 2020 r. bez emisji akcji

Spółka przygotowuje się do wejścia ze swoimi rozwiązaniami na rynek amerykański, co będzie możliwe dopiero po uzyskaniu certyfikacji FDA. Jak poinformował dyrektor działu telemedycznego Michał Adamczyk, spółka jest obecnie w trakcie tej certyfikacji, która rozpoczęła się pod koniec 2017 r., ale trudno dziś określić, kiedy ten proces się zakończy.

"Ten proces jest dużo bardziej kompleksowy, wymaga większej liczby testów. Cetyfikacja CE w Europie trwała pół roku, a ponad pół roku trwało przygotowanie dokumentacji do FDA. Korespondencja trwa. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to się wydarzy" - powiedział Adamczyk.

"Microsoft jest naszym największym partnerem. On otwiera nam drzwi do szpitali, ministerstw zdrowia w wielu krajach" - powiedział prezes.

System pracuje na systemach Windows 10, Android, iOS. Carnalife to system modułowy co sprawia, że nie jest wymagane instalowanie całego rozwiązania, a zależy to jedynie od zastosowania do jakiego ma być wykorzystana aplikacja. Całość pracuje w chmurze - dane zapisane są nie tylko szyfrowane, ale także zabezpieczone przed ich wykradzeniem co sprawia, że całe rozwiązanie telemedyczne jest bardzo bezpieczne.