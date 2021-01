MedApp ma umowę z partnerem ws. komercjalizacji CarnaLife Holo i SurgeonEye w UK

"W ramach umowy Insight Direct Limited może nabywać od MedApp S.A. określone w umowie produkty, w tym przypadku oprogramowanie CarnaLife Holo oraz SurgeonEye wraz z wymaganym do obsługi oprogramowania sprzętem komputerowym, które następnie będzie dostarczane klientom Insight Direct Limited. Strony będą współdziałać w celu składania ofert w przetargach publicznych na terytorium Wielkiej Brytanii" - czytamy w komunikacie.

Insight Direct (UK) Ltd dostarcza rozwiązania sprzętowe, softwarowe i technologiczne. Firma oferuje swoim klientom platformę cyfrową, rozwiązania chmurowe, centra danych, optymalizację łańcucha dostaw i inne rozwiązania technologiczne. Insight Direct (UK) Ltd obsługuje klientów na całym świecie i jest częścią Insight Enterprices Inc.