MedApp nawiązał współpracę z firmą Mofema - dostawcą urządzeń do badań eKTG

"Nawiązanie współpracy z Mofemą to efekt rozmów, podczas których omawialiśmy szczegóły związane z dostosowaniem naszych rozwiązań. W efekcie doszło do stworzenia rozwiązania, które pozwala na wykonywanie badań eKTG oraz daje możliwość lekarzom i pacjentom na monitorowanie wyników badań. Wszystko dzięki wzbogaceniu urządzenia ZuzaMED o system telemedyczny CarnaLife autorstwa MedAppu. Naszym celem jest cyfryzacja oraz zastosowanie nowych technologii w jak największej liczbie dziedzin medycznych, więc wejście z naszym systemem w nowy segment szczególnie nas bardzo cieszy" - powiedział prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

ZuzaMED KTG to urządzenie monitorujące pracę serca dziecka w okresie prenatalnym. Rejestruje ono skurcze mięśnia macicy, a w razie wykrycia nieprawidłowości w otrzymanych danych informuje matkę odpowiednim sygnałem świetlnym. Urządzenie wzbogacone o system telemedyczny CarnaLife pozwoli lekarzom regularnie monitorować wyniki badań, co znacznie ulepszy późniejszą diagnozę. Pacjenci natomiast będą mieli dostęp do zapisów z badań m.in. poprzez aplikację mobilną CarnaLife Lite. Współpraca pomiędzy spółką MedApp a firmą Mofema będzie trwała do końca 2020 roku, podano również.