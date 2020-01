giełda 1 godzinę temu

MedApp sprzedał w USA licencję na oprogramowanie do diagnostyki obrazowej

MedApp sprzedał amerykańskim dystrybutorom za 3 mln zł dostęp do licencji na aplikację CarnaLife Holo, która ma szerokie zastosowanie w diagnostyce obrazowej, podała spółka. Z rozwiązania służącego do obrazowania 3D, stosowanego np. w onkologii czy w niektórych chorobach układu krążenia, wykorzystującego gogle Hololens firmy Microsoft skorzystają placówki naukowo-medyczne oraz uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Technologia będzie początkowo wykorzystywana w celach naukowo-badawczych. Są to pierwsze przychody MedApp w Stanach Zjednoczonych.