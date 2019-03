Mediacap: TalentMedia kupił 79,05% udziałów w LifeTube za 9,3 mln zł

"LifeTube jest największym podmiotem w Polsce prowadzącym działalność w zakresie influencer marketingu, zrzeszającym ponad 500 kanałów YouTube, mających łącznie ponad 85 mln wyświetleń i generujących średnio ok. 660 mln wyświetleń miesięcznie. TalentMedia działa w nieco innym modelu biznesowym, skoncentrowanym w większym stopniu na produkcji materiału typu branded content w ramach kanałów zrzeszonych w sieci oraz produkcji materiału w ramach własnych kanałów YouTube. Przejęcie LifeTube rozszerza portfolio TalentMedia o kilkaset twórców z oglądalnością na poziomie od 1 do 10 tysięcy subskrybentów, z którymi TalentMedia do tej pory nie współpracowała" - czytamy w komunikacie.

"Reklamodawcy dotychczas największe budżety przeznaczali na promocję w telewizji. W ramach Mediacap przygotowywaliśmy i nadal przygotowujemy wg naszych pomysłów znane kampanie telewizyjne: Plush, Pracuj.pl, smartdom czy Fortuna. Coraz więcej osób rezygnuje jednak z tradycyjnej telewizji i spędza coraz więcej czasu online. Już dziś YouTube jest najczęściej używaną platformą socialmediową w Polsce, z której korzysta ok. 20 mln osób. Ten rynek świetnie się rozwija, co widać po wzrostach biznesu TalentMedia. Inwestycja w ten biznes to dla nas naturalny ruch. Połączony podmiot będzie liderem promocji w YouTube w Polsce - wzmocni się nasza pozycja i dodatkowo zrealizujemy szereg synergii operacyjnych. Wiemy, że to w nowych mediach leży przyszłość reklamy, i chcemy dawać reklamodawcom możliwość promocji wśród ponad 20-milionowej polskiej społeczności Youtube. Nowa spółka będzie największą tego typu firmą w CEE