Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

"W I poł. 2020 przychody grupy wyniosły 59,2 mln zł i były niższe o 37% w ujęciu rok do roku. Wpływ na poziom przychodów miała niższa o 16% liczba wyświadczonych usług medycznych związana z jednej strony z wybuchem pandemii koronawirusa, a z drugiej - z trwającym procesem zmiany modelu biznesowego w Medi-Lynx, spółce zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu są niższe średnie stawki za badanie oraz - przejściowo - niższa liczba świadczonych usług. Ponadto, na poziom przychodów grupy w I poł. 2020 wpływ miała mniej korzystna struktura badań w porównaniu z I poł. 2019" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty działalności operacyjnej w I poł. 2020 wyniosły 78 mln zł i były o 10% niższe w ujęciu rok do roku w związku z podjętymi działaniami dostosowawczymi wobec wybuchu pandemii koronawirusa. Najbardziej istotną pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej (60%) stanowią koszty świadczeń pracowniczych, które zostały ograniczone w omawianym okresie o 5%, podano także.

"Największy wpływ pandemii koronawirusa na sprzedaż grupy miał miejsce w kwietniu br. - od tego czasu obserwowana jest poprawa w tym obszarze, co znajduje odzwierciedlenie w raportowanej liczbie wniosków o płatność. W porównaniu do danych za kwiecień 2020 roku, w maju, czerwcu i lipcu odnotowano wzrosty liczby wniosków o odpowiednio 32%, 36% i 50% w przeliczeniu na dzień roboczy" - czytamy dalej.

"Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy po I kw. 2020, największy wpływ pandemii koronawirusa obserwowaliśmy w kwietniu. W kolejnych miesiącach sytuacja ulegała poprawie i odnotowywaliśmy systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu oraz wniosków o płatność. Nie da się ukryć, że pandemia negatywnie wpłynęła na nasze plany w zakresie miesięcznej liczby świadczonych usług w tym roku, ale wierzymy, że najgorszy okres już za nami. Liczba wniosków o płatność w ostatnich miesiącach, w połączeniu z ograniczeniem kosztów pozwalają oczekiwać zauważalnej poprawy wyników w III kw. w porównaniu z II kw. br." - skomentował prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

W reakcji na spadek liczby badań, który w szczególności nasilił się na początku II kw. 2020, zarząd spółki podjął działania, których skutkiem było ograniczenie w II kw. 2020 kosztów operacyjnych o ponad 11 mln zł w porównaniu do I kw. 2020, co w połączeniu z otrzymaną pomocą w ramach Cares Act w USA przyniosło w II kw. 2020 skutek w postaci mniejszej o 2,5 mln zł straty operacyjnej w porównaniu do wyniku I kw. 2020, podano także.