Medicalgorithmics miało 80 tys. zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019

"EBITDA za III kw. 2019 wyniosła 2,8 mln zł w porównaniu do 6,4 mln zł w III kw. 2018. Przyczyną tego spadku jest trwający w spółce proces zmiany modelu sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

"W okresie I-III kw. 2019 przychody grupy wyniosły 136,3 mln zł i były nieznacznie niższe (4,6%) w ujęciu rok do roku. Wpływ na poziom przychodów miała mniejsza liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Dodatni wpływ na poziom przychodów miał wyższy o 8% średni kurs USD/PLN. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 133,7 mln zł i stanowiły ponad 98% całości przychodów, pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych" - czytamy w komunikacie.