technologie 1 godzinę temu

Medicover Polska wdraża usługę mojeID, opracowaną przez KIR

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Medicover Polska wprowadził usługę mojeID, służącą do potwierdzania tożsamości pacjentów oraz umożliwiającą uzyskanie dostępu do portalu i aplikacji mobilnej bez konieczności odwiedzania recepcji centrum medycznego. Jest to pierwsze wdrożenie rozwiązania Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) w prywatnej opiece medycznej, podał KIR.