Medicover Stomatologia zainwestował w klinikę ortodontyczną Orto-Aidi

"Klinika Orto-Aidi, która właśnie dołączyła do Medicover Stomatologia, to jedno z tych miejsc, które daje pacjentom dużą kontrolę nad tym, jak przebiega proces leczenia i jakie efekty osiągniemy. Nasza współpraca pozwoli wzmocnić kompetencje całej sieci Medicover Stomatologia w zakresie ortodoncji. Widzimy duży potencjał w szerokiej wymianie know-how i najlepszych praktyk w zakresie podejścia do pacjenta oraz najnowszych i najbardziej skutecznych osiągnięć medycznych i stomatologicznych" - powiedziała dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia Wioletta Januszczyk, cytowana w komunikacie.

"Ważnym elementem, który możemy uzyskać dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jest większe zaangażowanie pacjenta w proces leczenia. To możliwe między innymi dzięki wspólnej pracy nad wizualizacją efektów leczenia - również estetycznych. Na co dzień korzystamy z systemów komputerowych, a pracę na tradycyjnych modelach gipsowych zastąpiliśmy modelami 3D. Aby takie przedsięwzięcie odniosło sukces, trzeba wytrwa­łości i ciężkiej pracy. Jest to ciągła inwestycja - w siebie, cały zespół i sprzęt, na którym pracujemy. Wyznajemy zasadę, że lekarz powinien przede wszystkim dbać o dobro pacjenta, dlatego zapewniamy stały dostęp do najnowszych tech­nologii i nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje" - dodał właściciel kliniki Orto-Aidi Nedal Aidi.