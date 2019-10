Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r.

"Działalność deweloperska pod kątem P&L-u [rachunku zysków i strat] w tym roku jest 'smutną' działalnością. Wydajemy, a nic nie zarabiamy. Budujemy, dokładamy, nawet podpisujemy umowy deweloperskie - czyli wpływa do nas cash - a w P&L-u pustki. To spowodowane jest naszą tzw. ustawą przewłaszczeniową. Nie jesteśmy w stanie skutecznie przenosić żadnych mieszkań na bazie podpisywania aktów notarialnych na żadnego właściciela, dlatego, że nie jesteśmy w stanie pozyskać z żadnego urzędu zaświadczenia o przekształceniu wieczystego na własność" - powiedział Zambrzycki podczas konferencji prasowej.

"W przyszłym roku uważamy, że będzie lepiej. Kończymy dwie realizacje - Mennica Residence II - to jest prawie 350 mieszkań - oraz pierwszą realizację w Bulwarach Praskich - to ok. 150 mieszkań. Czyli ok. 500 mieszkań będzie wystawionych jednorazowo na podpisywanie aktów notarialnych. My w naszym budżetowaniu zakładamy, że całość będzie rozpoznana w przyszłym roku, pod warunkiem, że zaczniemy dostawać zaświadczenia" - kontynuował prezes.