Mennica Polska miała 6,55 mln zł straty netto, 5,19 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Negatywny wpływ COVID-19 widoczny jest w segmencie Płatności Elektronicznych. Ograniczenia wprowadzone w poruszaniu się i korzystaniu z transportu publicznego szybko przełożyły się na znaczący spadek przychodów co przy wysokich kosztach stałych szybko przełożyło się na negatywne wyniki tej części działalności (EBIT -11,2 mln w okresie I - III kwartał do 2019r). Segmentem, na który pandemia ma pozytywny wpływ jest działalność mennicza, a dokładniej sprzedaż złota inwestycyjnego. Wzrost sprzedaży w 2020 roku stosunku do analogicznego okresu 2019 roku jest w dużej mierze napędzany kryzysem wywołanym przez COVID-19. Duże wzrosty sprzedaży obserwowaliśmy już w czwartym kwartale 2019 i pierwszych miesiącach 2020, ale jeszcze większej dynamiki nabrały one w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie oraz dodruk pieniądza przez rządy, powoduje znaczący wzrost popytu na złoto inwestycyjne, a co za tym idzie, również wzrost jego ceny. Wzrost sprzedaży złota i dodatkowy EBIT

pozwala kompensować straty w segmencie Płatności elektronicznych" - wyjaśnia Mennica.