Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

"W opinii zarządu spółki , realizacja programu skupu akcji własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie.

Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia uchwały walnego zgromadzenia do 30 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, zaznaczono.